Скупка золота Аурум

Расположение офиса скупки Aurum на Маросейке очень удобное: рядом с метро и легко найти. Сотрудница - настоящий профессионал, очень вежлива и отзывчива. С комфортом и в приятной обстановке продала золото по выгодной цене. Большое спасибо.
Дмитрий С.
12 марта
Лучшая цена в мск которую я смог найти , все быстро и четко , вежливо обслужили , и пошли на встречу , в следующий раз только сюда.
A
alexey yarovoy
9 марта
Большое спасибо . Все прошло успешно , все остались довольны . Всем советую работают честно .
Л
Лариса Д.
23 февраля
Была в скупке на Маросейке 19 февраля. Очень вежливый приёмщик , компетентный и проффесиональный, всё объяснила, рассказала. Оценка очень корректная, цены высокие. Всё сдала, всем довольна. Обязательно ещё буду обращаться.
А
анатолий агешин
11 февраля
Все отлично и качественно!
Юлия К.
14 марта
В Ауруме на Б Старогленищевском переулке дали максимальную сумму по Москве очень быстро за золото 585,очень вежливая сотрудница. Спасибо огромное,рекомендуем!
Р
роман
10 марта
Очень приятная женщина приемщик по адресу Маросейка. Предложили адекватную цену. Приятно было взаимодействовать.
Альберт Р.
8 марта
Консультант Екатерина встретила душевно и радужно, все объяснила , четко и на пальцах, Оценка хорошая ! Цены высокие и это правда ! Рекомендую !
Vale Spangs
12 февраля
Хорошее место. Сотрудник оказался отзывчивым, смог проконсультировать, дал всю необходимую информацию. Выгодная продажа золота и изделий. Спасибо за помощь.
О
Ольга Щ.
7 февраля
Аурум, скупка которой я доверяю и не изменяю. Была у них и на Арбате и на Ленинградке. Рада, что они не стоят на месте, развиваются, открывают новые отделения.
Всегда четко, быстро и честно. Спасибо за профессионализм.
Аурелия Ф.
15 марта
Расположение офиса скупки Aurum на Маросейке очень удобное: рядом с метро и легко найти. Сотрудница - настоящий профессионал, очень вежлива и отзывчива. С комфортом и в приятной обстановке продала золото по выгодной цене. Большое спасибо.
Юлия К.
14 марта
В Ауруме на Б Старогленищевском переулке дали максимальную сумму по Москве очень быстро за золото 585,очень вежливая сотрудница. Спасибо огромное,рекомендуем!
Дмитрий С.
12 марта
Лучшая цена в мск которую я смог найти , все быстро и четко , вежливо обслужили , и пошли на встречу , в следующий раз только сюда.
Р
роман
10 марта
Очень приятная женщина приемщик по адресу Маросейка. Предложили адекватную цену. Приятно было взаимодействовать.
A
alexey yarovoy
9 марта
Большое спасибо . Все прошло успешно , все остались довольны . Всем советую работают честно .
Альберт Р.
8 марта
Консультант Екатерина встретила душевно и радужно, все объяснила , четко и на пальцах, Оценка хорошая ! Цены высокие и это правда ! Рекомендую !
Л
Лариса Д.
23 февраля
Была в скупке на Маросейке 19 февраля. Очень вежливый приёмщик , компетентный и проффесиональный, всё объяснила, рассказала. Оценка очень корректная, цены высокие. Всё сдала, всем довольна. Обязательно ещё буду обращаться.
Vale Spangs
12 февраля
Хорошее место. Сотрудник оказался отзывчивым, смог проконсультировать, дал всю необходимую информацию. Выгодная продажа золота и изделий. Спасибо за помощь.
А
анатолий агешин
11 февраля
Все отлично и качественно!
О
Ольга Щ.
7 февраля
Аурум, скупка которой я доверяю и не изменяю. Была у них и на Арбате и на Ленинградке. Рада, что они не стоят на месте, развиваются, открывают новые отделения.
Всегда четко, быстро и честно. Спасибо за профессионализм.