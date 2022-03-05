Скупка золота Аурум

Ольга Щ.

Аурум, скупка которой я доверяю и не изменяю. Была у них и на Арбате и на Ленинградке. Рада, что они не стоят на месте, развиваются, открывают новые отделения. Всегда четко, быстро и честно. Спасибо за профессионализм.

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